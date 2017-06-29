Vatandaş ÇEDAŞ’tan elektrik aldı.

Ş. (ÇEDAŞ) müşteri memnuniyeti oranını yüzde 70’in üzerine taşıyarak ilk beş firma arasında yerini aldı.

Enerji dağıtım hizmetlerine yönelik gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 44 ilde, 22 binden fazla kişi ile görüşüldü. Yapılan görüşmelerin neticesinde elde edilen veriler üzerindeki analiz sonuçlarına göre; ÇEDAŞ, müşteri memnuniyetinde ilk beşte yer aldı. ÇEDAŞ’ın memnuniyet düzeyi yüzde 70,3’e ulaşırken, elektrik dağıtım hizmetindeki notu ise 5 üzerinden 3,72 ile 21 dağıtım şirketinin ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Elektrik kesintileri azaldı

Enerji Bakanlığı’nın anket sonuçlarına göre müşterilerinin kesintilerden haberdar olma kriterinde ÇEDAŞ en iyi ikinci şirket olarak öne çıktı. ÇEDAŞ’ın görev yaptığı bölgede abonelerin yüzde 45,2’si kesintilerin yarım saatten az sürdüğünü ifade ederken, şirket en az kesinti yapan bölge listesinde de yine ikinci sırada yer aldı. “Son bir yıl içinde elektriğim hiç kesilmedi” diyenlerin oranı da yüzde 45,8 olarak tespit edildi. Anket sonuçlarına göre ÇEDAŞ’ın görev bölgesinde tüketicilerin yüzde 61,4’ü sokak lambalarının yeterli ve çalışır olduğunu ifade etti. Yüzde 67,9’u görevli personelin vatandaşa davranışını saygılı buluyor. “Sorularıma hızlı bir şekilde yanıt aldım” diyenlerin oranı ise yüzde 56,2. Oldu.

Arızaların yüzde 75’i 10 dakika içerisinde gideriliyor

Müşteri memnuniyeti anket sonuçlarını önemsediklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa yaptığı değerlendirmede, “ÇEDAŞ olarak abonelerimize kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji temini için 7/24 çalışıyoruz. Anket sonuçları da bize gösteriyor ki müşterilerimiz bu çabalarımızın farkında. Tabii ki hedefimiz yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaşmak. Bu hedefe ulaşmak için 2014 yılında SCADA (Uzaktan Şebeke Kontrol Sistemi), OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi), CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) gibi önemli operasyonları başlattık. 2015’te devreye alınan ve 100 merkezi kapsayan SCADA sistemi sayesinde sorumluluk sahamızda meydana gelen elektrik arızalarının yüzde 75’ini 0-10 dakika gibi kısa bir sürede giderir hale geldik” dedi.

Whatsapp ile anında ihbar.

Akboğa, teknolojinin sunduğu imkanları tüketicilerin memnuniyeti açısından fırsata çevirdiklerini belirtip, “ÇEDAŞ, bu kapsamda elektrik tüketicilerinin fahri temsilcisi kabul ettiği muhtarların talep ve şikayetlerini çok daha hızlı almak üzere hizmet bölgelerinde muhtarlara özel bir ‘WhatsApp Grubu’ oluşturdu. ÇEDAŞ’ın Alo 186 Enerji Danışma hattı da mahalle ve köy muhtarlarına ayrıcalık tanıyarak çağrı merkezi aramalarına erişim kolaylığı sağlıyor. Tüketicilerine daha kaliteli hizmet vermek ve daha ulaşılabilir bir kurum olmak adına önemli adımlar atan şirketimize 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp 186 İhbar Hattı sayesinde aboneler 1 saniye içinde şikayet ve taleplerini iletme imkanına sahip.”dedi.