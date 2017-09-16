Vefa Konutları’na Vefa Camisi

Dar gelirli vatandaşlarında ev sahibi olabilmesi için Belediye Başkanı Sami Aydın öncülüğünde Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Vefa konutlarının kaba inşaatları bitme noktasına geldi. 400 konutta çok sayıda vatandaşın yaşayacağı yeni konut alanının temel ihtiyaçları olan market, kasap fırın gibi iş yerlerinin yanı sıra çok amaçlı salonlarda bu alanda inşa ediliyor. Bu çerçevede bölge halkının kullanacağı cami inşaatında Başkan Aydın incelemelerde bulundu.

Modern mimarisiyle farklı bir görünüme sahip olacak Vefa Cami’nin iki ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.