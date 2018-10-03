Vefa Konutları'nda asfalt çalışması başladı

Sivas Belediyesi tarafından yapılan Vefa Konutları'nda asfaltlama çalışmaları başladı.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, bazı konularda talimatlar verdi. Bölgeye yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Mahalle Muhtarı Asım Boyuneğmez,"Mahallemizde eksiklikler gideriliyor, bu çerçevede Vefa Konutları'nın asfalt ve bağlantı yol çalışmaları tamamlandı" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Vefa Konutlarımız tamamlandı, ev sahipleri taşınıyor. Vefa Konutlarına ve Hurdacılar Sitesine yönelik yol çalışmaları tamamlandı. Altyapıda eksiklikler olması sebebiyle sadece yol bağlantısını gerçekleştirdik. Altyapı eksikleri tamamlandıktan sonra bütün eksiklikler giderilecek. Yine Vefa Konutlarından TOKİ bağlantısı stabilize olarak yapıldı. Yolun oturmasının ardından asfalt çalışması da gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayan Vefa Konutları'nın önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getiren Başkan Aydın, "İlimizde önemli bir ihtiyaç tamamladı. Dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi oldu. Ev sahiplerimizin güle güle oturmasını diliyorum. Sivas'ın her bölgesi pırıl pırıl, önemli bir standart yakalandı." şeklinde konuştu.