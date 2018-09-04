Water City 2, vizyonda

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Sivas’ın Suşehri ilçesindeki üç kafadar arkadaş, ilçe sınırları içerisinde Kılıçkaya Baraj Gölü çevresindeki şifalı olduğu düşünülen çamura dikkat çekmek için ilginç bir video çekmişti. İki kişi çamurda yüzerken videoyu çeken arkadaşları ise belgesel anlatımıyla videoya eşlik etmiş, anlatımda Afrika’da çekilen belgesellere benzetilmeye çalışılan mizahi video sosyal medyada büyük bir ilgi görmüştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video binlerce kişi tarafından da izlenmişti. Çektikleri ilk video büyük bir beğeni toplayınca aynı kafadar iki kişi bu seferde o videonun devamı olarak Water City 2’yi çekti. Çektikleri ilk video da olduğu gibi ikinci video da izleyenlerden büyük bir beğeni topladı.