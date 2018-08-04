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04 Ağustos 2018 09:08

Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı

Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği program çerçevesinde 20 farklı ülkeden Sivas’a gelen 24 yabancı öğrenci, Belediye Başkanı Sami Aydın ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı

04 Ağustos 2018 09:08


Paşabahçe’de düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı katıldı. Burada konuşan misafir öğrenciler, 3 haftadır Sivas’ta bulunduklarını belirterek; “Bu süreç çok hızlı geçti. Sivas’ı çok sevdik, buradaki mimari yapı, insanların sıcaklığı ve iklimi çok hoşumuza gitti. Tekrar Sivas’a geleceğiz." dediler.


Programda konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız,"İlk kez geçen yıl öğrencilerimiz ilimize gelmişlerdi. Sivas’taki memnuniyetlerini ifade etmeleri üzerine bu yıl da misafirlerimiz oldu. Seneye de olacak, kendilerini burada ağırlamaktan mutluyuz.” dedi.


Vali Yardımcısı Yıldızhan ise projenin önemine değinerek,"İlimiz tanıtımı açısından oldukça faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Katkısı olan kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı kutluyorum." diye konuştu.


Ekonomi, turizm ve dünya barışı açısından çok faydalı bir program olduğunu dile getiren Başkan Aydın ise,"Avrupa, Afrika, Asya, Uzakdoğu, Hindistan ve hatta Çin’den Sivas’a gelen arkadaşlarımız var. İnşallah biz sizleri ailelerinizle, arkadaşlarınızla her dönemde Sivas’ta, Türkiye’de görmek isteriz." ifadelerini kullandı.


Gelişen teknoloji ile birlikte dünyanın her geçen gün küçüldüğüne işaret eden Başkan Aydın,"Tenlerimiz, dinlerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir ama hepimiz bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Eğer kardeşliğimizi güçlendirir ve paylaşmayı bilirsek, dünyada mutlu oluruz. Savaşlar olmaz, ölümler olmaz, böyle bir dünya hepimizin hakkı. Ailelerinize, ülkelerinize Sivas’tan bol bol selamlar götürün." şeklinde konuştu.




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