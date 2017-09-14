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14 Eylül 2017 16:46

Yabancı turist kafilesi Sivas’a hayran kaldı

Tarih ve kültür şehri Sivas, yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Yabancı turist kafilesi Sivas’a hayran kaldı

14 Eylül 2017 16:46


Tur operatörleriyle Sivas’a gelen 30 kişilik yabancı turist kafilesi Sivas’ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Amerika, Tayland, Hindistan, Malezya, Pakistan gibi birçok ülkeden kente ziyarete gelen turistler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde Paşabahçe Kütük Evde öğle yemeğinde bir araya geldi. Programa Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de katıldı.


Yemekte konuşan Vali Davut Gül Sivas’ın tarihi bir şehir olduğunu ifade ederek, "Sivas, tarihi geçmişinin yanı sıra müzik ve edebiyat potansiyeli olan da bir şehir. Güvenli ve barış içerisinde yaşanılan bir şehir. Sizleri de burada gördüğümüz için mutluyuz. Her Sivaslı dışarıdan gelen davetlilere misafir gözüyle bakıyor. Şehrimiz insanları misafirlerini bağrına basacak kadar misafirperverdir. Bu duygu ve düşüncelerle bu programın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Belediye Başkanı Sami Aydın ise Selçuklu eserlerini bağrında barındıran Sivas’ın bir medeniyet şehri olduğunu ifade ederek, "Hanları, hamamları camileri ile bir tarih şehirdir Sivas. Yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişe sahibiz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini bir arada tutan bir meydanımız var. Ayrıca tarım ile ön plana çıkıyor şehrimiz. Balıklı Kaplıcamız turizm potansiyeliyle de ön planda." diye konuştu.


Yabancı turistler ise Sivas’ı çok beğendiklerini belirterek, Sivas’ta olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Konuşmalarından yabacı turistler ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.




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