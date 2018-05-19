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19 Mayıs 2018 22:09

Yağmur altında şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunda Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Sivas’ta sokağa dökülen taraftarlar, şampiyonluk sevincini coşkuyla yaşadı.

Yağmur altında şampiyonluk kutlaması

19 Mayıs 2018 22:09


Süper Lig’in son haftasına lider giren Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi Gomis’in attığı golle 1-0 mağlup ederek 75 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle beraber Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Yaklaşık 2 bin kişilik taraftar grubu yağan yağmura aldırış etmeden Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı. Meşaleler yakan taraftarlar tezahüratlarla şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak konvoy oluşturdu ve şehir turu attı.




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