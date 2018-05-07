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07 Mayıs 2018 14:33

Yağmur ziyafete engel olmadı

Sivas’ta ’Vakıf Haftası’ dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bin 500 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Yağmur ziyafete engel olmadı

07 Mayıs 2018 14:33

Yemek sırasında yağan yağmur ziyaretçilere engel olmadı.


Sivas’ta tarihi kent meydanında bulunan Buruciye Medresesi önünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıflar Haftası dolayısıyla vakıf yemeği dağıtıldı. Programa Sivas halkı büyük ilgi gösterdi. Programda vatandaşlara kavurma, pilav, ayran ve tulumba tatlısı ikram edilirken, dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluştu. Dağıtım sırasında başlayan sağanak yağmur ise ziyafete engel olamadı. Kimi vatandaşlar yağmur altında yemek yerken kimi vatandaşlar ise yağmur altında sıra bekledi.


Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, kendileri açısından mübarek bir gün olduğunu belirterek, "7-12 Mayıs her sene mayıs ayının 2’nci haftası vakıf haftasıdır. Geçmişte ecdadın bize emanet ettiği eserleri restore etmek, ihya etmek ve yeniden yaşatmak onların bize emanet ettiği gelenek ve örfü de ayakta tutmak adına vakfı pilavı diye bildiğimiz vakıf yemeği ikram edeceğiz. Şu an bin 500 kişilik yemek hazırladık. Vatandaş bilmediği halde yoğunluk var" dedi.




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