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05 Ağustos 2018 18:58

Yalnız yaşıyordu, camide ölü bulundu

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram, kaldığı tek odalı evde sıcak su bulunmadığından duş almak için girdiği caminin banyosunda ölü olarak bulunduEdinilen bilgilere göre olay, saat 16.

Yalnız yaşıyordu, camide ölü bulundu

05 Ağustos 2018 18:58

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram, kaldığı tek odalı evde sıcak su bulunmadığından duş almak için girdiği caminin banyosunda ölü olarak bulundu


Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.00 sıralarında 4. Eylül Mahallesi’nde bulunan Yayla Camii’nde meydana geldi. Ailesinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Basri Bayram, yalnız yaşadığı tek odalı evde banyo bulunmadığı için bugün yine duş almak için caminin banyosuna girdi. Bayram, uzun süre kabinden çıkmayınca ve çağrılara tepki vermeyince çevredekiler kapıyı kırarak içeri girdi. Bayram’ın nabzının atmadığını fark ettiklerinde polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Basri Bayram’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Basri Bayram’ın yakınları olay yerine geldi. Bayram’ın cansız bedenini gören yakınları göz yaşlarına boğuldu. Cansız bedeni cenaze aracı ile Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.




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