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Yangını ormana sıçramadan gazeteciler söndürdü

Sivas’ta Kardeşler Ormanı yakınında çalılık alanda çıkan yangında arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca basın mensupları itfaiyeye yardım ederek yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Sivas'ta Kardeşler Ormanı yakınında çalılık alanda çıkan yangında arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca basın mensupları itfaiyeye yardım ederek yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Yangın saat 16.00 sıralarında Kardeşler Ormanı yakınında çalılık alanda çıktı. Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorluk çekti. İtfaiye personelleri yangının daha da büyümemesi için kürekle alevlere toprak attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye haber yapmak için basın mensupları kürekle yangına müdahale etti. Basın mensupları, itfaiye ekipleriyle birlikte alevlere müdahale ederek yaklaşık 2 saat süren çalışmanın sonucu alevleri ağaçlara sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası çok sayıda ağaç kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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