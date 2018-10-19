Yaralı bıldırcına şefkat eli uzattılar

Sivas'ta iki ayağı kırılmış halde yaralı olarak bulunan bıldırcına kepçe operatörleri sahip çıktı.

Sivas'ta kepçe operatörlüğü yapan Niyazi Kiriş'in (40) arkadaşı sokakta yaralı halde bıldırcın buldu. Arkadaşının elinde bıldırcını gören Kiriş, yaralı bıldırcını iyileştirmek için sahip çıktı. Bıldırcının ayağının kanlar içinde ve kırık olduğunu gören Kiriş, bıldırcını iş yerine getirdi. Burada arkadaşlarıyla birlikte bıldırcının kanlar içerisindeki ayaklarını temizleyen Kiriş ve arkadaşları daha sonra kırık olan ayakları iyileşmesi için sargı beziyle sardı. Aç kalan yaralı bıldırcını besleyen Kiriş ve arkadaşları yaptıkları davranışla takdir topladı.

"Hayvanlara zulüm edenlere örnek olur"

Yaralı bıldırcının iyileştikten sonra doğaya salacaklarını ifade eden Niyazi Kiriş, "Bıldırcını bir arkadaşım buldu. Çırpınıyordu, ayağı kırıktı. Bizde arkadaşlarımızla aldık. Ayağını sardık. 3 gündür misafirimiz yemini ve suyunu veriyoruz. İnşallah iyileşir. Bir hayrımız olur. Hayvanlara zulüm edenlere bir örnek olur. Ayaklarını sardık, temizledik. Kanamıştı. Özellikle sağ ayağı çok kırıktı. Şuanda aldığımız gün itibariyle iyileşmiş vaziyette iyileşir diye düşünüyoruz" dedi.