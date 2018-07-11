Yargıtay’ın kararı Güneş ailesini sevindirdi

Yazıcıoğlu ile birlikte şehit olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş, karar sevindiklerini hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yazıcıoğlu’nu ile birlikte şehit düşen İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş Yargıtay’ın aldığı kararı değerlendirdi. Güneş kararın kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Biz bugün Yargıtay’ın kararı bozmasından dolayı çok memnunuz. Çünkü 9 yıldır süren bir hukuk mücadelemiz var. Daha önceden bu üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair biz çok kez kesin retler aldık. Tabi biz bu durumda aileler olarak, avukatlarımız ve Büyük Birlik Partisi genel başkanlığı dahilinde üst düzey görevliler hakkında Yüksek Yargı’ya çok nadir yapılan bir şey yaptık ve olağan üstü yargıya müracaat ettik. Tabi bunun sonucunda geçen sene 12 Nisan’da Adalet Bakanlığı Yargıtay 6’ıncı dairenin son ‘kovuşturmaya yer yoktur’ cevabına karşın Adalet Bakanlığı o dönem 9 kişi hakkında tekrar kamu yararının bozulması gerekir sebebiyle tekrar Yargıtay’a müracaatta bulunmuştuk. Tabi bu günde bunun sonucunu gördük. Biz gerçekten bu durumdan çok mutlu olduk ve çok sevindik. Gerek ben, gerek ailelerin hepsi sevindi. Çünkü 9 yıldır süren bir hukuk mücadelemiz var. Birçok kez zorluklarla karşılaştık. Ama son 1 yıldır bu çabalarımızın meyvelerini almaya başladık. Tabi şu anki bozulan karar biliyorsunuz daha önceden ana dosya da 100’ün üzerinde şüphelinin olduğu bir dosya da 20 kişi için takipsizlik kararı kalkmıştı. Bunu da biz ikinci etap olarak görüyoruz tabi bu da sevindirici bir şey bizim için. Burada da 9 kişi var şüpheli hakkında iddiaları olan, kusuru, ihmali olan kişiler var” dedi.

Kaza değil suikast

Olayın kaza değil suikast olduğunu söyleyen Güneş, “Bu olay kesinlikle suikast ama tabi burada bu suikasta insanlar bilmeden bulaşmış olabilirler veya bilmeden bulaşmış olabilirler. Zaten DDK raporunda da şöyle geçmişti ağır kamu kusuru diye bir ibare geçmişti. Devletin çıkartmış olduğu bu söz üzerine de bizim söyleyecek çok bir sözümüz yok. Zaten biliyorsunuz o dönemde de basın tarafından süreç yakından takip edildiği için burada ağır kamu kusuru var. İhmale kasıtlı ve kusurlu kim varsa burada yargılanacak” dedi.

Hukuk mücadelemiz sürecek

Hukuk mücadelelerinin olay aydınlanana kadar devam edeceğini ifade eden Güneş, “Şu an biz tüm aileler olarak zaten dosyaların, müracaatların tüm ailelerin adına yapıldığı için dosyalara müdahiliz. Yeni bir süreç başlayacak bununla ilgili orada da tekrar dosyaya müdahiliz. Ben şunu söylemek istiyorum önümüzdeki günlerde de yeniden gelişmeler olacak. Bu ikinci aşamaydı. Biz inanıyoruz ki bunun daha ilerisi gelecek. Suçlular er ya da geç bu cezaları alacaklar. İlerleyen dönemlerde bunu sürecin nasıl işlediğini ve ne tür gelişmelerin olduğunu göreceğiz” şeklinde konuştu.