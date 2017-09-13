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13 Eylül 2017 16:12

Yaşayan Şehrin fotoğrafları yarışacak.

Sivas Belediyesi “Yaşayan Şehir Sivas” isimli ödülle fotoğraf yapışması düzenliyor.

Yaşayan Şehrin fotoğrafları yarışacak.

13 Eylül 2017 16:12


Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma renkli ve siyah beyaz olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Katılımcılardan; Sivas ili ve ilçeleri ile bunlara bağlı köy, belde ve tüm yerleşim alanlarında bulunan tarihî yapıları, doğal güzellikleri, bölgeye ait kültürel öğeleri, gelenekleri, yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Sivas’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı fotoğraflamaları isteniyor. Yarışma ile Sivas il sınırları içerisindeki; tarihi ve kültürel değerleri ve sosyal hayatı belgelenerek ilin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Siyah- Beyaz kategorisinde; Birinci gelecek eser 7 bin TL, ikinci gelecek eser 4 bin TL, üçüncü gelecek eser 2 bin TL ile ödüllendirilecek. Renkli fotoğraflar kategorisinde ise birinci gelecek esere 5 bin TL, ikinci gelecek esere 3 bin TL, üçüncü gelecek esere ise bin TL ödenecek. Yarışmacılardan yarışmaya katacakları fotoğrafları 27 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri isteniyor.




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