Yaşlı adam alevlerin içerisinden kurtarıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde 3 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında alevlerinde içerisinde kalan 82 yaşındaki yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Kangal ilçesi Zafer Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Korkmaz'a ait evin teras katından dumanların çıktığını fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada Korkmaz'da alevleri fark eden evin teras katına çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın evin teras katını etkisi altına aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan Korkmaz alevlerin içerisinde kaldı. Olay yerine gelen Kangal Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri evin teras katına itfaiye merdiveniyle çıkarak yaşlı adamı son anda kurtardı. Korkmaz 112 sağlık eki ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alevler içerisinde kalan evin teras katıda itfaiye ekiplerince yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangına ilgili inceleme başlatıldı.