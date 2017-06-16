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16 Haziran 2017 00:27

Yaşlı kadın ortalığı birbirine kattı

Sivas’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaşlı kadın yaşadığı apartmanın içinde tüfekle ateş ederek ortalığı birbirine kattı.

Yaşlı kadın ortalığı birbirine kattı

16 Haziran 2017 00:27


Olay saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 3’üncü Sokak’ta bulunan Lider Apartmanı’nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 54 yaşındaki Adalet G. evindeki av tüfeğiyle apartmanın içerisinde ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaşlı kadını ikna edemeyince ateş açabileceği düşüncesiyle özel hareket polisleri çağrıldı. 8’inci katta yaşayan kadının balkondan atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı. Apartman sakinleri de yaşanan olay karşısında panik yaşadı. Ortalığı birbirine katan yaşlı kadın eve girip, arada sırada balkona çıktı. Yaşlı kadın 5 saat boyunca ikna olmazken özel harekat polislerinin bekleyişi sürüyor.




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