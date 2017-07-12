Yaşlılar ’Bocce’ müsabakasında karşılaştı

Bakanlık tarafından düzenlenen Bocce Ligi müsabakaları kapsamında Sivas Zübeyir Kemelek İlkokulu’nda İhramcızade Huzurevi ile Niğde Bor Huzurevi’ni ağırladı. İlginç görüntülere sahne olan ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta yaşlılar performanslarıyla beğeni topladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Gençlik Spor İl Müdürlüğünden aldıkları destekle çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bocce’nin huzurevi sakinlerimizin bedensel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerine olumlu katkıları olduğunu gördük, sosyal hayata uyum noktasında ve sportif faaliyetlere katılım noktasında ciddi bir ilerleme oldu" dedi.

Niğde Bor Huzurevi Bocce takımı oyuncularından 63 yaşındaki Ahmet Özmert Niğde’den Bocce oynamaya geldiklerini ve Bocce’nin akıl oyunu olduğunu belirterek Bocce’yi sevdiklerini dile getirdi.

İhramcızade Huzurevi Bocce takımı oyuncularından Bahattin Demirkol eğlence ve zaman geçirme amaçlı oynadıklarını ifade ederek 2 yıldır Bocce oynadığını ve çok iyi bir Bocce oyuncusu olduğunu anlattı.