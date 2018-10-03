Sivas'ta havaların soğuması ve yayla sezonunda sona gelindi. Çobanlar hayvanlarını son kez sağıp, işaretleyerek küpe kayıtlarını güncelledi.

Sivas'ta havaların soğumaya başlaması ile hayvancılık yapanların da yayla sezonunda sona gelindi.. Erzincan'ın İliç ilçesinden göçebe olarak 5 ay önce Sivas'ın İmranlı ilçesine gelen Şovak ailesi sezonun bitmesi ile geri dönüş hazırlıklarına başladı. Yaz aylarını yaylada geçiren sürüler kış aylarında ise ahırlarda geçirecek.

Yayla sezonunun bitmesinin ardından göç hazırlıklarına başladıklarını belirten Metin Şovak, “Yayla sezonu bitti göç edeceğiz. Yaklaşık 5 ay önce Erzincan'ın İliç ilçesinden geldik. Yayla sezonunda bir sıkıntı yaşamadık ve güzel geçti. İşimizden memnunuz ama yine de devletimizden destekleri bekliyoruz. Yemler pahalı olunca bizim işimiz sıkıntıya giriyor. Biz üreticiyiz yem pahalı olursa biz de bu işi yapamayız. Yemin pahalı olmasının bize bedeli ağır olur. Bizde isteriz ki yemler ucuz olsun. Kışın hayvanlarımız yaptığımız beside geçirecek. Seneye de yeniden geleceğiz" dedi.

Yayla sezonunda sona geldiklerini belirten Osman Şovak, “İş bitiyor. Yavaş yavaş hayvanları yüklemeye başlayacağız. Biz burada koyunları küpeliyoruz ve aynı zamanda koyun memelerinin körelmemesi için son kez sağım yapıyoruz. İnşallah seneye yine geleceğiz" dedi.