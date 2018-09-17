Yeni eğitim öğretim törenle başladı

Sivas'ta 2018-2019 yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tuzlugöl Mahallesinde bulunan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz,İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ,Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Alim Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl protokol üyeleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Tören saygı duruşunda durulması ve istiklal marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra kuranı kerim okunarak dua edildi ve folklor gösterisi düzenlendi. Öte yandan yeni yapılan 24 derslikli Şems-i Sivas-i İmam Hatip Ortaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, “Çok şükür burada 24 derslikli yeni bir okul yapılarak, hem tekli eğitim hedefine bir adım daha yaklaşmış olduk hem de ilkokul ile ortaokul arasındaki bu ihtilafı ortadan kaldırmış olduk. Burada sadece bir ortaokul yapılmıyor. Aynı zamanda arka tarafta kapalı spor salonu yapılıyor. Sağ tarafımızda bilim sanat merkezi yapılıyor. Bir yer de ihtiyaç varsa ya o ihtiyacı tamamen çözdük yada çözmek üzereyiz. “ dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri okulu gezerek sınıfta bulunan öğrencilere kalem hediye ettiler.