Yerli otomobil Sivas’ta üretilsin talebi

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ve beraberindeki heyetin, Sivas’taki firma temsilcileri ile bir araya gelerek, bakanlık tarafından verilen hizmet ve destekleri anlattığı ekonomi toplantısına AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın ile TSO Başkanı Osman Yıldırım da katıldı.

Toplantıda görüşlerini dile getiren Vali Davut Gül, bu programın ve ziyaretlerin Sivas’a bir değer katacağını belirterek, yerli otomobilin Sivas’ta üretilmesi için bir takım girişimlerde bulunulduğunu ifade etti. Yerli otomobili üretecek beş firmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Kıraça ve Zorlu Holding’in yönetim kurulu başkanlarına birer mektup yazarak bu tesisin Sivas’a kazandırılmasını talep ettiklerini ve ikinci Organize Sanayi Bölgesi’ni ücretsiz tahsis edebileceklerini belirttiklerini vurgulayan Gül, "Bu bir özel sektör yatırımıdır. İlimizin en büyük artısı İkinci Organize Sanayi Bölgesidir. Firmalara sıfır bedelle buradan yer tahsisinde bulunacağımızı söyledik. Bundan sonraki aşama tamamen yatırımcılarımızın takdiridir" dedi.

Teşvik bölgesinin dezavantaj olmadığını da belirten Gül, büyük yatırımlar olduğu için Kadıköy’e de, Şırnak’a da yatırım yapılsa aynı teşviklerden yararlanabildiğini ifade etti.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ise Türkiye’nin ekonomi bakımından iyi ülkeler arasında olduğunu belirterek, "2002-2016 döneminde yıllık yüzde 5,7 büyümüş durumdayız." ifadesini kullandı. İhracat desteklerinin en önemli konularından biri olduğunu vurgulayan Sönmez, her yelpazedeki ihracata ve ihracatçıya destek sağladıklarını söyledi.

Yeni projeler de tasarladıklarını dile getiren Sönmez, "Yerelden ve firmalarımızdan destek gelirse Ekonomi Bakanlığı olarak özellikle demir yolu ve demir yoluyla ilgili sanayi çerçevesinde TÜDEMSAŞ öncülüğünde bir proje, yine mobilya konusunda faaliyet gösteren firmalarımızın oluşturacağı yeni bir grupla bir proje oluşturabileceğiz. Biz elimizden geleni elbette sağlarız ama gerekli şart sizlerin ilgisi ve projenin içinde yer alma noktasındaki istekliliğinizdir. Bu proje kapsamında yer alan firmalarımızın yapacakları faaliyetlerde karşılaştıkları giderlerin yüzde 70’ini devlet olarak bizlerin karşılayacağını söylemek isterim." dedi.

Firmaları hangi konularda desteklediklerini de anlatan Sönmez, firmalara yurt dışı fuar desteği verildiğini de hatırlatarak "Yeni dönemde yurt içinde belirli büyüklüğe ulaşmış fuarları da kapsama kattık. Bunların da desteklenmesi söz konusu. İç fuarlarda 30 bin liraya kadar destek veriyoruz, yüzde 50 oranında." diye konuştu.

Daha sonra toplantı soru ve cevap bölümüyle devam etti.