Yerli ve milli koruma köpeği Kangal, güvenlik güçleri tarafından kullanılan K-9'ların yerini alıyor.

Güvenlik güçleri tarafından başta toplumsal olaylarda kullanılmaya başlanılan Kangal köpekleri, Alman K-9 köpeklerinin yerini almaya başladı. İlk etapta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 adet Kangal köpeği sahada kullanılmaya başladı. Dünyanın en güçlü ve zeki koruma köpekleri arasında ilk sırada yer alan Kangalların terörle mücadelede de kullanılabilmesi için araştırma çalışmaları başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KİF) üyesi, sertifikalı kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, ülkemizde Kangalların güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlanılması ile Kangallara olan ilginin arttığını belirtip, “Cumhurbaşkanımızın millileştirme çağrısının ardında Kangallarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komutanlığına eğitim amaçlı gönderdik. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra kangallarımızı tekrar göndermeye devam edeceğiz. Kangal köpeklerimize şuan yoğun bir talep var. Hem yurt içinden hem de yurt dışından. Kangal köpekleri diğer köpeklerden daha zeki daha uysal bir köpektir. Kangal köpekleri, K-9, pitbull, rotvaydır gibi kendini kanıtlamış köpeklerin yerini almaktadır. Bu milli değerimize olan taleplere şuanda cevap vermekte zorlanıyoruz. Yüksek bir talep ile karşı karşıyayız” dedi.

ABD'den Kangal'a talep var

Yurt dışından yoğun talep aldıklarını belirten Taşdelen, “Özellikle Amerika'dan yoğun talep geliyor. Taleplerin bir bölümünü karşılamak için gerekli yasal işlemleri tamamladıktan sonra bir grup yavruyu Amerika'ya göndereceğiz. Kangal koruma altında bir tür olduğu için yurt dışı satışları bir hayli güç olmaktadır. Bu milli değerimizin ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için yurt dışı çıkışlarının kolaylaştırılmasını talep ediyoruz” dedi.