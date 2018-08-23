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23 Ağustos 2018 13:13

Yetim çocuğun sesini Belediye başkanı duydu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yetim çocuğun “Babam hayatta olsaydı kurbanlığımızı alır, bizde herkes gibi et yerdik” şeklindeki çağrısına anlamlı bir cevap verdi.

Yetim çocuğun sesini Belediye başkanı duydu

23 Ağustos 2018 13:13


Sivas’ta bir süre önce basası ölen bir çocuğun sosyal medyada yaptığı , “Babam hayatta olsaydı kurbanlığımızı alır, bizde herkes gibi et yerdik” şeklindeki paylaşımı öğrenen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, bu çağrıya sessiz kalamadı. Aydın, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Deneği üzerinden aileyi kurbanlık bir koyun hediye edilmesini sağladı. Aydın, örnek teşkil etmesi için yaşanan bu olayı sosyal medya hesabı üzerinden “Yetim gülerse dünya güler.” Sözleri ile paylaştı. Aydın paylaşımında, yardım yapılan ailenin kimlik bilgilerini gizli tutup, “İhtiyaç sahibi ailelerimiz sizlerin yardımları ile istedikleri zaman et yiyebilecek” dedi.




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