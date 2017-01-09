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09 Ocak 2017 17:22

Yıldız Dağı’nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı

Yıldız Dağı’nda kar kalınlığı 95 santime ulaştı

09 Ocak 2017 17:22

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı.
Kayak ve kış turizmin önemli merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde dün gece itibariyle etkili olan kar yağışının ardından kar kalındığı kayak pistlerinde 95 santime ulaştı. 2 bin 552 metre zirveye sahip olan kayak merkezinin zirvesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olurken, buralarda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde etkili olan yağışın ardından kar ezme aracıyla pistler kayak yapmaya hazır hale getirildi.
Kayak merkezinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.



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