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24 Aralık 2016 23:43

Yıldız Dağı’nda şehitler anısına meşaleli kayak gösterisi

Yıldız Dağı’nda şehitler anısına meşaleli kayak gösterisi

24 Aralık 2016 23:43

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yeni sezonda Yıldız Dağında yetişen genç sporcular ve Vali Davut Gül, meşaleler eşliğinde son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olanların anısına kayak gösterisi yaptı.
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 sporcu ve Sivas Valisi Davut Gül, Yıldız Dağı’ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi. Sporcular son günlerde yaşanan terör olaylarını protesto etmek amacıyla üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açtı. Türk bayraklarıyla son günlerde yaşanan terör olayları lanetlendi.
Vali Gül, kayak gösterisi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 100 milyonun üzerinde para harcanarak yapılan Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını söyledi. Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcuların bir gösteri sunduğunu belirten Gül, "Sporcularımız Türk bayrakları açarak ve üzerinde ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı pankartla meşaleler eşliğinde kayak gösterisi sunarak ve terörü lanetlediler" dedi.
Vali Gül, pistin Türkiye’nin en iyi kayak pistlerinden biri olduğunu belirterek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye’deki ilk 5 kayak tesisinin içerisinde ve iddia ediyorum bunların içerisinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi" diye konuştu.
Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı bu hizmetin Sivaslılar için olağanüstü bir hizmet olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:
"İnşallah her geçen gün biraz daha geliştireceğiz, özellikle yatak kapasitesini artıracağız. İnsanlar buraya gelirken şundan emin olsunlar en kaliteli karı görecekler, en güvenli kayağı yapacaklar, en uygun fiyatı burada görecekler. Çünkü bizim kar etme gibi bir amacımız yok. Burası tamamen hizmet amaçlı yapılan bir tesis. Nasıl Sivas merkezdeki spor salonlarından, havuzların ve futbol sahalarından böyle bir beklentimiz yoksa buradan da böyle bir beklentimiz yok. Amacımız Sivas’ı Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri’den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz."



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