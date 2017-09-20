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20 Eylül 2017 09:50

Yıldızeli Kaymakamı Cankatar görevine başladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi kaymakamlığına atanan Yusuf Cankatar görevine başladı.

Yıldızeli Kaymakamı Cankatar görevine başladı

20 Eylül 2017 09:50


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kararnameyle Süloğlu ilçesi kaymakamlığından Yıldızeli Kaymakamlığı’na atanan Yusuf Cankatar, ilçeye gelerek görevine başladı. Kaymakam Cankatar’ın gelişi dolayısıyla karşılama töreni düzenlendi. Törene daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Yıldızeli’nde görev yapacak olmaktan memnun olduğunu anlatan Kaymakam Cankatar ilçenin Sivas’ın göz bebeği ilçelerden bir tanesi olduğunu söyledi. İlçeyi en kısa sürede tanımaya çalışacağını aktaran Cankatar, çözüm odaklı bir görev anlayışı içinde olacağını belirtti.


1984 yılında İstanbul’da doğan Yusuf Cankatar ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Muğla Üniversitesi Kamu Yönetiminden bölümünden mezun oldu. Sivas Ulaş ilçesi Kaymakamlığı, Süloğlu Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Kaymakam Cankatar evli ve bir çocuk babasıdır .




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