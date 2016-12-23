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23 Aralık 2016 16:36

Yıldızeli MYO Müdürü Alim, Kaymakam Keskin’i ziyaret etti

Yıldızeli MYO Müdürü Alim, Kaymakam Keskin’i ziyaret etti

23 Aralık 2016 16:36

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Alim göreve yeni başlayan Kaymakam Hakan Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Keskin’e yeni görevinde başarılar dileyen Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Alim Yıldızeli için yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret göstermek için hazır olduklarını kaydetti. Kayseri ilindeki fakültelere fakülteyi yaptıran iş adamlarının isimlerinin verildiğini, Sivaslı iş adamlarının bu gibi çalışmalara destek vermediğini belirten Alim, bu konuların üzerinde durulmasını ve fakültelere sahip çıkılması gerekildiğini vurguladı.
Kaymakam Hakan Keskin ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.



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