Yılın öğretmeni Hakan Eraslan, "Mesleğimi çok seviyorum. Öğretmenliği çok seviyorum. Yeni projeler yapmak adına öğrencilerimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Öğrencilerimin gelişimi adına onlarla daha çok proje yapmayı hedefliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 81 ilden davet ettiği öğretmenler arasında yer alan ve yılın öğretmeni seçilen 41 yaşındaki sınıf öğretmeni Hakan Eraslan, Ankara’daki programın ardından Sivas’a döndü. Kılıçarslan İlkokulu’nda görev yapan öğretmeni Vali Davut Gül makamında kabul etti. Öğretmeni tebrik eden Vali Gül, "Öğretmenlerimizin 24 Kasım’da Öğretmenler Gününü kutladık. Orada da sıkça gündeme geldi. Öğretmenlerimizin iyi yaptıkları uygulanabilir projeleri zaman zaman Milli Eğitime, kendi okullarına ve çeşitli yerlere veriyorlar. Hakan hocamız da Sivas’ta yılın öğretmeni olarak belirlenip Ankara’daki toplantıya gönderdik. Hakan hocamız öğretmenlerden bir tanesi ama öğretmenlerimizden önemli bir kısmı büyük fedakarlık yaparak işlerini yapıyorlar. Hakan hocamızında dört tane projesi vardı. Bu projelerin dışında ayrıca bedensel engelli bir öğrencimizi ilkokulda 5 yıl boyunca evinden okula, okuldan eve götürdüğüne şahitlik ettik. Ankara’daki toplantıda da hem Başbakanımız hem Milli Eğitim Bakanımız çok yakından ilgilendi" dedi.

"Öğretmenliği çok seviyorum"

Başarı belgesini aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden öğretmen Hakan Eraslan ise, "Mesleğimi çok seviyorum. Öğretmenliği çok seviyorum. Yeni projeler yapmak adına öğrencilerimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Öğrencilerimin gelişimi adına onlarla daha çok proje yapmayı hedefliyorum. Yapmış olduğumuz projeler öğrencilerimize ve velilerimize okuma kültürünü aşılamak için yaptığımız projelerdi. Hepsini sonuçlandırdık. Yeni projeler üzerindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül, yılın öğretmenine başarı belgesi verdi. Öğretmen Hakan Eraslan engelli bir öğrencisini 5 yıl boyunca kucağında taşıyarak evden okula, okuldan eve götürmesi ve öğrencileriyle birlikte yaptığı projelerle 81 il arasında ilk 11’e girerek yılın öğretmeni seçilmişti.