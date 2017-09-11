Yol ortasında otomobilini bırakarak alışveriş yaptı

Durumu gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, Mevlana Caddesi üzerindeki Semazen Kavsağı’nda meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde kadın şoförün otomobilini kavşağın içerisinde, yolun ortasına park ettiği görülüyor. Akan trafiğe aldırış etmeyen kadın sürücü, daha sonra markete girerek alışveriş yaptı. Görüntülerde alışverişini tamamlayan kadın şoförün elindeki poşetleri otomobilin arka koltuğuna koyduğu görülüyor. Cep telefonuyla bu anları kaydeden vatandaşlar durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.