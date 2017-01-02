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02 Ocak 2017 17:49

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

02 Ocak 2017 17:49

Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında durdurdukları yolcu otobüsünde bir yolcunun üzerinde 935 gram metanfetamin ele geçirdi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri D-300 Karayolu üzerinde Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü sınırları içerisinde yapılan yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında Van’dan, Antalya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Özel eğitimli köpeğinde katılımıyla yapılan aramada bir yolcunun üzerinde 935 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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