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Yolcu valizlerinden kaçak sigara çıktı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada yolcu valizlerinde bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada yolcu valizlerinde bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Suşehri'nde uygulama yapan polis ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada yolcu valizlerinin içerisinde farklı ebat ve markalarda bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Valizlerinin sahipleri Türkmenistan uyruklu G.A. ve Z.S. hakkında işlem yapıldı.

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