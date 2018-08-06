Yolları parke taşıyla ’dantel’ gibi işlediler

Sivas’a 83 Şarkışla ilçesine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan bin 203 nüfuslu Cemel beldesinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 19 kadın istihdam ediliyor. AK Partili Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut çekilen kurada kadın sayısının fazla çıkması dolayısıyla belde yollarının kilit parke taşı döşeme işini kadınlara teklif etti. Bu teklifi kabul eden kadınlar, aldıkları kısa süreli eğitimin ardından beldenin bütün yollarını adeta ’dantel’ gibi işleyerek kilit parke taşıyla döşedi. Kadınlar erkeklerin ’yapamazsınız’ sözünü aldırış etmeden ekmeklerini adeta taştan çıkardı. Yaptıkları işçilikle ve özverili çalışmalarıyla kadınlar yaşadıkları beldenin yollarının güzelleşmesini sağladı. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan kadın işçiler mesai bittikten sonra ise ev işleriyle ve çocuklarıyla da yakından ilgileniyor.

Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, "Biz kilit taşı işini asfaltın çok rağbet gördüğü bir dönemde kilit taşının bu memleketin öz malzemesinden üretiliyor olması sebebiyle taş biraz masraflı da olsa 2004 yılından bugüne bir metre kare asfalt peşinde koşmadım ve Cemel şuanda yüzde 90 ana yollar, büyük arterler kilit taşı olmuş durumda yaklaşık 500 bin metre kare taşı döşettik ama 500 metre kare taşı heba etmedik. Bu memleketin öz kaynağıdır dedik. Kırık taşları kenarlara getirdik oraları çimento ile kapattığımız zaman mükemmel bir işçilik çıktı. Hiçbir kırık taş ortada olmadığı için bu şekilde Cemel’imize taş döşedik" dedi.

"Erkeklerden daha iyi işçilik çıkarıyorlar"

Kadınların kura ortalamaların erkeklere denk geldiği için kadınları daha önce sosyal işlerde çalıştırdığını ifade eden Bulut, "Fakat bu sefer kurada öyle bir durum ortaya çıktı ki 14 kişi kura çektik 11’i kadın çıktı. 10 kişi kura çektik 8’i kadın çıktı. Ben bir ekip kurup da kilit taşı döşemeyezsem yaz sezonu zor durumda kalırdık. 450 bin metre kare taş döşedik işçiliğine para vermedik onun için çok metre kare taş döşeyebildik. Benim ekstra taş döşemek için ayıracağım bir param olmadığı için kadınlara projemi anlattım. ’Kusura bakmayın narin, temiz, dürüst insanlarsınız. Kadın annedir, her yerde kollanmaya layıktır ama ben burada bu taşı döşemem lazım’ dedim. Gelin bunun tekniğini size öğreteceğim döşeyeceksiniz’ dedim. Ama geç kalmışım. Kadınlarla taş döşeme işinde geç kalmışım. Çünkü gerçekten titizlikleri açısından erkeklerden daha iyi işçilik çıkarıyorlar" diye konuştu.

"Erkekler görsün diye daha iyi yapıyoruz"

Kadın işçilerden Şengül Çınar ise, "Başkanımız teklif etti bizde yaparız dedik. Yapmaya başladık seviyoruz işimizi güzel gidiyor. Seve seve yapıyoruz. Her kadın yapabilir. Herkes başarabilir. Zevkli gidiyor" diye konuştu.

Bütün kadınlar adına kilit parka taşı döşeme işini yaptıklarını aktaran Cihan Akdağ da, "Kadın işsiz oranımız çok fazla eğer kilit işinde kadınlar istihdam edilirse kadın işsiz sayısı da azalır. Daha çok kadınlarımızın burada işe ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Kilit parke taşı işini zevkle yaptıklarını anlatan Yasemin Çınar da, "Çok güzel gidiyor. İnşallah her zaman bize çıkar nasip olur. Başkanımıza bu işi bize verdiği için teşekkür ediyorum. Çok kolay bu iş yol süpürmekten taş işi daha kolay keşke hep taş işi verseymiş başkanımız önceden bize ’yapamazsınız’ dediler ama biz erkekler görsünler diye daha iyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.