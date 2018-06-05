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05 Haziran 2018 18:41

Yük vagonunda çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta yük vagonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yük vagonunda çıkan yangın korkuttu

05 Haziran 2018 18:41


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’ndeki Sivas Lojistik Müdürlüğü bahçesinde bulunan yük vagonunda çıktı. Boş yük vagonundan duman çıktığını fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri vagonda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası yük vagonunda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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