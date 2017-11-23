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23 Kasım 2017 15:53

Yukarı Tekke alt geçidi tamamlandı

Sivas Belediyesi’nin trafiği rahatlatma adına Yukarı Tekke kavşağında hayata geçirdiği alt geçit projesi tamamlandı.

Yukarı Tekke alt geçidi tamamlandı

23 Kasım 2017 15:53


4 ay gibi kısa bir süre içerisinde gidiş-geliş çift şeritli olarak inşa edilen alt geçit projesi, kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırarak sürücü ve yayalara rahat bir nefes aldıracak. İstiklal Caddesi’nden gelen araçlar doğrudan Yukarı Tekke Kavşağı’nın altından 80’inci Yıl Bulvarı’na geçebilecek. Ters istikametten gelen araçlarda yine kavşağın altından İstiklal Caddesi’ne bağlanacak. Kavşağın üst kısmı ise Yukarı Tekke ve Türkistan Caddesi’nin bağlantısının yanı sıra dört yoldan trafik akışını sağlayacak. Asfalt çalışmalarının ardından yol çizgileri ve aydınlatma unsurları tamamlanan alt geçit kısa zaman içinde törenle hizmete açılacak.




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