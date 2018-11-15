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Yunus timlerinden kaçamadılar

Sivas’ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sokak operasyonlarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 112 uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sokak operasyonlarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 112 uyuşturucu ele geçirildi.


Sivas'ta genel huzur ve sükun ortamının devamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 7.65 milimetre çapında 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, iki kuru sıkı tabanca ve 112 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı.

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