Yüzmek için girdiği Kızılırmak’ta kayboldu

Edinilen bilgiye göre, ikindi saatlerinde Sivas’ta üç genç Kızılırmak’ın Eğri Köprü yakınlarında balık avlarken serinlemek için nehre girdi. E.P (13) ve E.K’nin (14) iddiasına göre arkadaşları E.S (16) yüzdükleri sırada çamurlu suda battı ve bir daha çıkamadı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çocukların işaret ettikleri noktada balık adamlar ile arama çalışması başlattı. Olay yerinde E.S’ye ait olduğu iddia edilen elbiseler ve balık oltası bulunurken, genci arama çalışmaları devam ediyor.