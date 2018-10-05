Zabıta ekiplerinden haksız kazanç denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2ın çağrısı üzerine harekete geçen Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri, 6502 sayılı yasanın 54'üncü maddesi gereğince etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerine hız verdi.

Perakende satış yapan marketler başta olmak üzere 96 farklı firmayı denetleyen zabıta ekipleri, 424 üründe inceleme yaptı. Yakın takip ve inceleme yapılan firmalardan 64'ünün uygun olduğu anlaşılırken diğer 33 firmada ise haksız kazanç yapıldığı tespit edildi. Uygunsuz olan firmalara ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürecek.