Zihinsel engelli çocuklarına gözleri gibi bakıyorlar

Fedakar çift tüm imkansızlıklara rağmen engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor.

Sivas’ın Alibaba Mahallesi’nde eski ahşap bir evde yaşayan Eyüp ve Nergis Baltacı çiftinin Demet (6), Sıla (9), Hasret (11), Gurbet (13) ve Kudret (14) isimli çocuklarının hepsi doğuştan yüzde 50 engelli dünyaya geldi. Günlük işlerde çalışan baba Eyüp ve ev hanımı olan Nergis Baltacı engelli çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Zamanlarının çoğunu çocuklarıyla geçiren çift, en küçüğü 6 yaşında olan çocuklarına gözü gibi bakıyorlar. Anne Nergis Baltacı engelli çocuklarının eğitimleri, giyimleri, saçlarının taranmasına kadar tüm ihtiyaçlarına yardımcı oluyor. Çiftin en büyük çocuğu Kudret hafta sonları köye giderek zamanının çoğunu burada geçiriyor.

"Çocuklarıma bakmak zorundayım"

Maddi durumlarının pek iyi olmadığını belirten Eyüp Baltacı, "Sadece çocuklarımın maaşı ile geçiniyorum. Çocuklarım zihinsel engelli. Doktorlara gösterdim yüzde 50 rapor verdiler. Elimde bir işim yok. Birçok iş başvurusu yapıyorum. Orada bana yaşımı ve tecrübem olup olmadığını soruyorlar. ’Biz sizi ararız’ diyorlar. İş buldukça çalışabiliyorum. Evim kira. Çocuklarım dediklerimi anlıyor. Ama sadece yazmada biraz sıkıntı var. Ben çocuklarıma bakmak zorundayım. Bu bana Allah’ın bir vergisi. Yani bunlar engelli diye kaldırıp atamam. Bakmak zorundayım" dedi.