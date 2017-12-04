Zihinsel engelli gençler ev ortamında eğitim görüyor

Sivas’ta bir süre önce faaliyete geçen ve bugün açılışı yapılan Şifahiye Özel Eğitim İş Uygulama Evi’nde, orta ve ağır zihinsel engelli gençler ev ortamında eğitim alıyor.

Sivas Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, açılışı yapılan uygulama evinde incelemede bulundu. Uygulama evinde eğitim gören gençler tarafından hazırlanan ürünler de sergilendi.

Okul Müdürü Zafer Çıtak, uygulama evi ile özel eğitime gereksinim duyan bireylerin bağımsız yaşamalarını sağlamaya yönelik eğitimler verildiğini kaydetti. Çıtak, kendini yönetme, ev yaşamı, sağlık, güvenlik ve boş zamanlarını değerlendirme becerilerinde görülen yetersizlikleri iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, “Öğrencilerimiz orta ve ağır derecede zihinsel engellilerden oluşuyor. Bu öğrencilerimizin pratikte yapacakları çalışmalar için tasarlanmış bir ortamdır. Bildiğimiz bir ev ortamıdır. Bu ortamda öz bakım becerilerini, toplumsal uyum becerilerini birebir uygulayarak yaparak, yaşayarak görüyorlar" dedi.