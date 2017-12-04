Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 13:03

Zihinsel engelli gençler ev ortamında eğitim görüyor

SİVAS (İHA) – Sivas’ta zihinsel engelli gençler, kendilerine özel hazırlanan uygulama merkezinde ev ortamında eğitim görerek yeni beceriler kazanıyor.

Zihinsel engelli gençler ev ortamında eğitim görüyor

04 Aralık 2017 13:03


Sivas’ta bir süre önce faaliyete geçen ve bugün açılışı yapılan Şifahiye Özel Eğitim İş Uygulama Evi’nde, orta ve ağır zihinsel engelli gençler ev ortamında eğitim alıyor.


Sivas Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, açılışı yapılan uygulama evinde incelemede bulundu. Uygulama evinde eğitim gören gençler tarafından hazırlanan ürünler de sergilendi.


Okul Müdürü Zafer Çıtak, uygulama evi ile özel eğitime gereksinim duyan bireylerin bağımsız yaşamalarını sağlamaya yönelik eğitimler verildiğini kaydetti. Çıtak, kendini yönetme, ev yaşamı, sağlık, güvenlik ve boş zamanlarını değerlendirme becerilerinde görülen yetersizlikleri iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, “Öğrencilerimiz orta ve ağır derecede zihinsel engellilerden oluşuyor. Bu öğrencilerimizin pratikte yapacakları çalışmalar için tasarlanmış bir ortamdır. Bildiğimiz bir ev ortamıdır. Bu ortamda öz bakım becerilerini, toplumsal uyum becerilerini birebir uygulayarak yaparak, yaşayarak görüyorlar" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç