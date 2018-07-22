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22 Temmuz 2018 11:04

Ziraat Odası Başkanı Çetindağ bakan yardımcılarını kutladı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, eski vekiller Hilmi Bilgin ve Selim Dursun ile Hamza Yerlikaya’ya verilen yeni görevlerin hayırlı olmasını diledi.

Ziraat Odası Başkanı Çetindağ bakan yardımcılarını kutladı

22 Temmuz 2018 11:04


Çetindağ yaptığı açıklamada,"Türkiye siyasetinin önemli şehri Sivas’ın milletvekillerinin daha etkin görevlere getirilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sivas’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Sivas Ziraat Odası olarak Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’a, Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Hilmi Bilgin’e, Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Hamza Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Selim Dursun’a başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.




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