Ziraat Odası Başkanı Çetindağ bakan yardımcılarını kutladı

Çetindağ yaptığı açıklamada,"Türkiye siyasetinin önemli şehri Sivas’ın milletvekillerinin daha etkin görevlere getirilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sivas’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Sivas Ziraat Odası olarak Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’a, Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Hilmi Bilgin’e, Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Hamza Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Selim Dursun’a başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.