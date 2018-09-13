Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan 'Milli Tarım ve Milli Tohum'a destek

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Tarım, Milli Tohum' konusunda yaptığı açıklamalara tam destek verdiklerini söyledi.

Çetindağ, 5'inci Sivas Tarım ve Hayvancılık Fuarını ve çiftçilerin beklentilerini değerlendirdi. Fuarda en önemli konunun çiftçilere milli tarım ve yerli üretim konusunda verdikleri eğitimler ve bilgilendirmeler olduğuna değinen Çetindağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği 'Milli Tarım, Milli Tohum' konusuna tam destek verdiklerini söyledi.

Fuarda çiftçilerin en fazla dert yandığının konunun gübre fiyatları olduğunu ifade eden Çetindağ,"Çiftçilerimize yönelik bilgilendirmelerimizi yaptık ve gübre fiyatları konusunda devletten destek bekliyoruz” dedi.

Esas hedeflerinin 'Milli Tarım, Milli Tohum' olduğunun altını çizen Çetindağ, şunları kaydetti:

"İthal olan gübrelerin fiyatlarının çok yüksek olması çiftçimiz sıkıntıya soktu. Bu konuda çiftçimizi aydınlattık. Daha çok kendi yerli organik gübrelere dönmelerini, Milli Tarıma dönmelerini anlattık. Bu konuda başarılı olduğumuzu tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye genelinde gübre fiyatlarının pahalılığını dile getiren Sivas Ziraat Odası olarak Türkiye'de bir öncülük ettiğimize inanıyorum. Ekonomik sıkıntılardan dolayı gübre fiyatlarının ve hayvancılık yemlerinin çok pahalı olması çiftçimizi bu sıkıntılara düşürdü. Çiftçimizi bilinçlendirme bizim başlıca görevlerimizden. Onun için kendi ürünlerimizi kendimiz üretip ithalattan çok ihracat yapmamız gerekiyor. Onun için 'Milli Tarım, Milli Tohum' projesine sonuna kadar destek veriyoruz. Çiftçimiz en güzeline layık. Biz de en güzelini çiftçimize sunmak için elimizden geleni yapıyoruz."