08.08.2018’de 30 çift dünya evine girdi

08.2018 tarihinde dünya evine girmeyi tercih etti.

Daha önce 10.10.2010, 12.12.2012, 07.07.2017 gibi özel tarihlerde pek çok çiftin nikahını kıyan Çorlu Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na özel bir tarih olan 08.08.2018 tarihinde nikah kıydırmak için 30 çift başvuruda bulundu. Rakamsal olarak özel bir anlam taşıyan ve kolay hatırlanması sebebiyle bazı çiftlerce özellikle tercih edilen bu günde dünya evine giren iki şanslı çiftin nikahları ise Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından kıyıldı. Çorlu Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen nikah törenlerinde hayatlarını birleştirmek için evet diyen çiftler, Başkan Sarıkurt’un kıydığı nikahla dünya evine girdi.

Hayatlarını birleştiren çiftlere mutluluklar dileyen Başkan Sarıkurt, çiftlerin iyi günde, kötü günde, bir ömür boyu aynı yastıkta kocamaları temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.