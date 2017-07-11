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11 Temmuz 2017 00:14

1 mahallede uyuşturucudan 9 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa mahallesinde uyuşturucudan 9 kişi yakalanırken, operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

1 mahallede uyuşturucudan 9 kişi yakalandı

11 Temmuz 2017 00:14


Tekirdağ’ın Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan şahısların ikametinde ve araçlarında arama yapıldı. Operasyon neticesinde 580 gram eroin, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 29 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 10 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1215 TL para ele geçirildi.


Operasyon sonucu toplam 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların yapılan GBT sorgulamasında, 3 şahsın 14 adet suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Bir mahallede uyuşturucudan gözaltına alınan 9 kişi Şahıslar adli mercilere sevk edildi.




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