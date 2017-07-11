1 mahallede uyuşturucudan 9 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan şahısların ikametinde ve araçlarında arama yapıldı. Operasyon neticesinde 580 gram eroin, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 29 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 10 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1215 TL para ele geçirildi.

Operasyon sonucu toplam 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların yapılan GBT sorgulamasında, 3 şahsın 14 adet suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Bir mahallede uyuşturucudan gözaltına alınan 9 kişi Şahıslar adli mercilere sevk edildi.