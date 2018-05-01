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01 Mayıs 2018 16:40

1 Mayıs Tekirdağ’da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da kutlandı.

1 Mayıs Tekirdağ’da kutlandı

01 Mayıs 2018 16:40


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Tekirdağ’da ilk olarak yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Köprübaşı Meydanı’nda sendika üyelerinin toplanmasıyla başladı. DİSK, KESK, EĞİTİM-SEN üyeleri ve işçilerden oluşan kalabalık grup sabahın erken saatlerinde alanı doldurdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Ekrem Eşkinat’ın da aralarında bulunduğu grup, sahil dolgu alanına kadar yürüdü. Sahil dolgu alanında bir araya gelen gruplar, burada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sanatçı Suavi’nin konserinde eğlendi.




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