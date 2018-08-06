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06 Ağustos 2018 10:13

10’uncu yıla özel 150 bin TL’lik araba

Trakya Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, 10’uncu yılına özel 150 bin liralık araba hediye ediyor.

10’uncu yıla özel 150 bin TL’lik araba

06 Ağustos 2018 10:13


Daha önce de birçok kez vatandaşları araba sahibi yapan Trakya Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, 10’uncu yılına özel araç hediye ediyor.


16 Temmuz - 31 Ekim 2018 tarihleri arasında Tekira AVM bünyesindeki mağazalardan yapılan her 100 TL ve üzeri alışveriş fiş/faturalarını danışmaya onaylatan okart sahibi ziyaretçiler, yaklaşık fiyatı 150 bin TL olan ‘Toyota C-HR’ aracı kazanma şansına erişiyor.


Kurulduğu günden itibaren mağazalardan yapılan alışverişlerden vatandaşları araç sahibi yapan Tekira AVM, kampanyalarına devam edecek.




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