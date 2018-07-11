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11 Temmuz 2018 14:12

11 yaşındaki Emir tren kazasında babası ve annesini kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının ardından bir kahramanlık öyküsü çıktı.

11 yaşındaki Emir tren kazasında babası ve annesini kurtardı

11 Temmuz 2018 14:12


Çorlu’da 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 341 kişinin de yaralandığı tren kazasını yaşayanlardan biri olan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Emir Doğrul’un kaza anında bagaj bölümüne başı sıkışan babasını, vagonda bulunan annesini ve diğer yolcuları imdat çekiciyle camları kırarak kurtardığı ortaya çıktı. Telefonla 112 ve 155’i de aramayı ihmal etmeyen Emir, çok sayıda kişinin hayata tutunmasına vesile oldu.


Babası Bahattin Doğrul (48) annesi Sevin Doğrul ve 14 yaşındaki kuzeni ile birlikte Alpullu’dan Çorlu’ya gitmek üzere trene binen Emir Doğrul, Sarılar yakınlarında raydan çıkarak devrilen trenin üçüncü vagonunda bulunduklarını söyledi.


Kaza anında önce zıpladıklarını sonra sallanarak devrildiklerini anlatan küçük Emir, kazanın ardından babasının bagaj bölümüne başının sıkıştığını, onu kurtarmak için çaba harcadığını, gördüğü imdat çekicini alarak camı kırdığını ve babasını sıkıştığı yerden çıkardığını söyledi.


Kaza sırasında başından yaralanan ve hala kazanın izlerini taşıyan Emir, 112 ve 155 hatlarını arayarak yardım istediğini de kaydetti. Emir trenden çıktıktan sonra raylardan yürüdüklerini ve ulaştıkları çiftlikten ambulansa binerek hastaneye ulaştıklarını belirtti.


Emir’in annesi Sevin Doğrul da kaza sırasında yaşadıklarını anlatarak oğlu Emir’in eline aldığı çekiçle camları kırdığını ve hem kendilerinin hem de vagondaki diğer yaralıların dışarıya çıkmasını sağladığını söyledi. Anne Doğrul kazada hayatta kalmalarının tek sebebinin sola doğru devrilen trenin sağ tarafından bulunmaları olduğunu kaydetti.


Kazanın izlerini en çok taşıyan ve Özel Çorlu Reyap Hastanesinde tedavisi süren baba Bahattin Doğrul da kazanın şokunu üzerinden atamadığını çok kişinin savrulduğunu ve yaralandığını gördüğünü belirtti.




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