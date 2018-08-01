11’inci Atatürk Anıtı Kılavuzlu Mahallesi’nde açıldı

Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerin ellerinden alınan tüzel kişiliklerinin ve köy orta mallarının geri verilmesi amacıyla gerçekleştirilen projenin 11’inci durağı Kılavuzlu Mahallesi oldu. Atatürk Anıtı’nın açılışı için düzenlenen törene, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kılavuzlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Uçan, çevre mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Kılavuzlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Uçan Atatürk anıtı ve meydan düzenlemesini köylerine kazandıran Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

"Atatürk heykelleri köye ve tarıma verdiğimiz önemin simgesidir"

Uçan’ın ardından kürsüye gelen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Atatürk anıtlarının bir heykelden ziyade, köye ve tarıma verilen önemin altını çizen semboller olduklarını ifade etti. Eşkinat, "Bu 11’inci Atatürk heykeli açılışımız. Aslında Atatürk’ün bu heykellere ihtiyacı yok. Bu topraklarda onun düşüncelerini sürdürmek için heykellere bizim de ihtiyacımız yok. Bu heykel, Atatürk’ün çiftçiye, tarıma ve köye verdiği önemi simgelemek için her ay başka bir köyümüzde yaptığımız programların bir devamı. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü Atatürk’ün köyü, üç ayaklı bir köy. Köyün imamı, öğretmeni ve ziraatçısı. Birçok köyümüzde okullar kapatıldı ve taşımalı eğitime geçildi. Köylerimizde öğretmen kalmadı. Okul olmayınca, öğretmen olmayınca, birçok aile çocuklarının eğitimi için başka yerlere göçmek zorunda kaldı. Köy nüfuslarımız giderek azalıyor. Aslında kalkınmanın temel motoru olan çiftçi ve tarım, sanki gözden çıkarılmış durumda" diye konuştu.

"Mahalle olarak tanımlansa da biz köy demeye devam edeceğiz"

Köy tüzel kişiliklerinin geri verilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizen Eşkinat, "Köylerin, büyükşehir yasası ile mahalle yapılmasıyla beraber, köylülerin atadan, dededen biriktirdikleri orta mallarının tümü belediyelere geçti. Biz başından itibaren söyledik: ‘Bu mallar köylerin mallarıdır ve köylere geri verilmelidir. Köy tüzel kişilikleri geri getirilmelidir. Köy diye bir yerleşim birimi vardır ve köyü mahalle yaptım demekle mahalleye çeviremezsiniz.’ Bunun için zaman zaman mahalle tanımı kullanılsa da biz mahalleye dönüşen yerlerimiz için hala köy demeye devam ediyoruz. Çünkü bizim tarıma ihtiyacımız var. Tarım için köye ihtiyacımız var. Bizim karnımızı doyurmaya, kimseye muhtaç olmadan yaşamaya ihtiyacımız var" dedi.

Eşkinat’tan muhtarlara çağrı: "Birlikte mücadele edelim"

Atatürk anıtları ile bir mesaj vermeye çalıştıklarının altını çizen Eşkinat, bu konuda muhtarlardan da destek isteyerek, "Bir gün, köyden şehre göçün değil şehirden köye dönüşün gerçekleştiği bir ülkeye ulaşmak adına Atatürk heykellerini açıyor ve bu vesileyle de köy tüzel kişiliklerinin geri verilmesi için çağrımızı dile getiriyoruz. Bugüne kadar bu çağrımıza çok ciddi bir yanıt da alamadık. Değerli muhtarlarım, Cumhurbaşkanlığı’na gidiyorsunuz, Allah aşkına orada köy tüzel kişilikleri için bir mücadele verin. Yoksa köylerden Süleymanpaşa Belediyesine 4 bin dekar arazi kalmış, sat sat harca, ne güzel. Böyle bir dünya yok. Ne olur mallarınıza sahip çıkın. Tarım bu şehir için olmazsa olmaz, birinci vizyon. Bu mücadeleyi el birliği ile verelim. Biz bu topraklarda yaşayan insanlar olarak birliğimizi, bütünlüğümüzü koruduğumuz müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kaldığı gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışı da payidar kalacaktır, köylerimiz köy, tarımımız tarım olarak kalacaktır. Önümüzdeki ay Ormanlı köyünde on ikinci Atatürk Heykeli açılışında buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"Projeyi takdirle karşılıyorum"

Eşkinat’ın konuşmasının ardından söz alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Başta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat olmak üzere tüm yol arkadaşlarının devam ettirdikleri bu projeyi takdirle karşılıyor, anlamlı buluyorum. Bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerimizde Atatürk silueti yaptık. Kılavuzlu Mahallesi, Atatürk ilkelerine bağlılığını her dönemde göstermiş bir mahallemiz. Ben bir kere daha sizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışı köylüler yaptı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Kılavuzlu Mahallesi kadınları birlikte Atatürk Anıtı’nın kurdelesini çözerek açılışı gerçekleştirdi. Açılışta katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, tören hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Her Köye Atatürk Anıtı ve Meydan Düzenlemesi projesinin devam edeceği ve on ikinci anıtın Eylül ayında Ormanlı Mahallesi’ne yerleştirileceği öğrenildi.