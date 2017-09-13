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13 Eylül 2017 11:12

11’inci Muhtarlarla Buluşma Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Tekirdağ Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan Muhtarlarla Buluşma Toplantıları’nın 11’incisi Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlendi.

11’inci Muhtarlarla Buluşma Toplantısı yapıldı

13 Eylül 2017 11:12


Toplantıya Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, İl Mahalli İdareler Müdür Aysel Erkmen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Emniyet Müdürü Ant Yıkılmaz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Çağlar Şimşek, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.



"Marmaraereğlisi ilçemizde okullarımızda derslik ve öğretmen açığımız yok"


Toplantıda konuşan Vali Ceylan, "Her ay muhtarlarımızla bir ilçemizde toplantılar yapıyoruz. Bu ay ki toplantımızı da Marmaraereğlisi ilçemizde siz değerli muhtarlarımızla yapacağız. Buradaki asıl amaç bir araya gelmek, birbirimizi tanımak, tanışmak ve daha sonrada sizlerin problem ve sorunlarınızı yerinde dinleyip çözüm yollarını aramak. Bizim de sizlere iletmek istediğimiz konuları sizlere iletip görüş alışverişinde bulunmak. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Marmaraereğlisi ilçemizde okullarımızda derslik ve öğretmen açığımız yok. Bizler için önemli olan öğrencilerimizin güvenliği. Okul çevrelerinde öğrencilerimizi olumsuz yönde etkileyecek unsurların okul çevresine girmelerini yasaklıyoruz. Bu konularda da siz muhtarlarımızdan duyduğunuz her türlü olumsuzlukları emniyet güçlerimize bildirmenizi istiyoruz. Bir diğer konuda, mahallelerinizde yardıma muhtaç kimseler varsa bunları bizlere iletmenizi istiyoruz" dedi


Vali Ceylan’ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Ceylan’a ve yetkililere iletti.




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