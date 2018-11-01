12. Atatürk Anıtı Demirli Mahallesi'nde açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin 'Her mahalleye bir Atatürk Anıtı' projesi kapsamında 12. Atatürk Anıtının açılışı Demirli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Demirli Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Demirli Mahallesi Muhtarı Yüksel Uçan, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Demirli Mahallesi Muhtarı Yüksel Uçan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlikte ilk olarak Muhtar Uçan konuşurken emeklerinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür etti.

"Her ay bir köyümüzde bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Eşkinat'ın açılış konuşması ile devam eden programda Atatürk Anıtı projesinin gerekçelerini paylaşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Karacakılavuz'da başlayan süreç devam etti ve Demirli köyümüze kadar geldik. Her ay bir köyümüzde bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğin asıl amacı köye bir Atatürk Anıtı kazandırmaktan öte, Atatürk rozetçiliği yapmaktan ziyade köyün ülke ekonomisi ve kalkınma için çok önemli olduğunu vurgulamak ve tarımın dinamiklerinin anca köyün çağdaş dinamikleri ile olacağını göstermek için yapıyoruz. Bunun için vazgeçilen köylerimizden bizlerin vazgeçmediğini göstermek için en değerli varlığımız olan Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerini meydanlarımıza yerleştiriyoruz" dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerlemeye devam ediyoruz"

Köylerin toplumlardaki önemine dikkat çekerek sözlerine devam eden Eşkinat, "Biz diyoruz ki köyler önemlidir. Bu nedenle köy tüzel kişilikleri en çabuk şekilde geri verilmelidir. Bu yüzden tarım önemli, köylerimiz önemli, bu nedenle biz en değerli varlığımızı gelip köy meydanlarımızın ortasına koyuyoruz. Sığınacak başka bir yerimiz yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan biz ilerlemeye devam ediyoruz. Hep beraber ilerlemeye devam ediyoruz. Bizim başka bir liderimiz de lider arayışımız da yok. Onu bize bahşeden rabbime şükürler olsun diyorum ve Cumhuriyetimizin 95. yılında onun emanetinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu Tekirdağ olarak, Trakya olarak Türkiye olarak ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ekrem Eşkinat ve ekibine teşekkür ediyorum"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Atatürk anıtımızın 12'ncisinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanım Ekrem Eşkinat ve ekibine teşekkür ediyorum. Darısı diğer mahallelerimize. Ayrıca hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Nice 95 yıllara" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdeleyi Demirli Mahallesi kadınları açarken etkinlik bando gösterisi ve alkışlar eşliğinde sona erdi.