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02 Haziran 2018 14:14

128 kişi tavlanın en iyisi olmak için yarışıyor

Tekirdağ’da düzenlenen Tavla Turnuvasında, 128 tavlasever dereceye girip ödül almak için yarışıyor.

128 kişi tavlanın en iyisi olmak için yarışıyor

02 Haziran 2018 14:14


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 54’üncü kez organize edilen "Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında Tavla Turnuvası düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Evi’nde düzenlenen ve büyük çekişmelerin yaşandığı Tavla Turnuvasına Tekirdağ’ın yanı sıra İstanbul ve Edirne illerinden de 128 tavlasever katıldı.


2 tur halinde düzenlenecek turnuvada, dereceye giren tavla meraklıları için yarın ödül töreni düzenlenecek. Başarılı olan tavlacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilecek.




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