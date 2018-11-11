13. Atatürk heykeli 10 Kasım'da Kınıklar köyüne dikildi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan “Her Köye Atatürk Anıtı ve Meydan Düzenlemesi” projesi kapsamında 13'üncü Atatürk heykeli Kınıklar Mahallesi'ne dikildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da düzenlenen açılış törenine, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Süleymanpaşa Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, çok sayıda vatandaş ve Kınıklar Mahallesi sakinleri katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan tören, açılış konuşmaları ile devam etti. Kınıklar Muhtarı Halil Kılıç, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk büstü, millet olarak ona duyduğumuz minnetin bir simgesi olmasının yanı sıra vatan toprağının nasıl bir mücadele ile savunulduğunun da bir simgesidir. Türk bayrağı ile birlikte millet olmamızın, bağımsız bir devlet olmamızın simgesidir. Böyle değerli ve anlamlı armağanın köyümüze kazandırılmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Emeği geçen başta Süleymanpaşa Belediye Başkanım Ekrem Eşkinat olmak üzere, tüm belediye çalışanlarına köy halkım adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Atatürk'ü anlamak, anmaktan çok daha önemli”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat ise köye ve köylüye verilmesi gereken değere vurgu yaparak, “Bugün andığımız Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir' derken belki de bugünleri görerek tarımın bu ülkenin kalkınmasının motoru olduğuna, köylerin ve onun oluşturduğu köy modelinin Türkiye'yi hangi boyutlara taşıyacağına işaret etmişti. İşte aradan geçen yıllardan sonra biz birliğimizi, bütünlüğümüzü Atatürk'ün gösterdiği yolda ve onun ışığında sağlayabileceğimizi umarım geç de olsa anladık. Atatürk'ü anlamak, Atatürk'ü anmaktan çok daha önemli. Bugün 13'üncü köyümüze Atatürk heykelini koyuyoruz. Biz köylerimizi önemsediğimiz için milletin efendisi köylünün köylü kalması, köyde yaşaması için en değerli varlığımızı köy meydanlarına dikmeye devam edeceğiz. Her ay bir köyümüzde bu çalışmamız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“Atatürk ortak kimliğimizdir”

Eşkinat, “Hepimizin ortak ülküsü olan çağdaş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün bir kez daha minnet ve şükranla anarken ona olan özlemimizi dile getiriyoruz. Sabahtan bu yana devam eden törenler, sosyal medyadaki paylaşımlar bu toplumun Atatürk'e sevgisini, saygısını gösteren öğeler olmakla beraber bir anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında bizim ortak kimliğimiz olduğunu, hepimizin onun ışığıyla aydınlanan çağdaş Türkiye'nin yurttaşları olduğumuzu da gösteriyor” dedi.

Türkiye için tarımın ve köyün öneminin altını çizen Eşkinat, “Başından beri her açılışta şunu söylüyoruz; tarım bu ülkeye lazım. İnşaatta kalkınma bir model olabilir ama üretime yönelik olmayan modellerle çağdaş Türkiye'nin oluşması mümkün değil. Yapmamız gereken, bize Allah'ın bahşettiği bu verimli topraklarda dünyayı besleyecek, dünyaya ihraç edecek tarım ürünlerini üretmemizi sağlayacak olan çiftçimizin ayağa kaldırılması ve çiftçiliğin gerçekten çağdaş bir meslek haline getirilmesidir. Şöyle bir düşünecek olursak köylerimizde 40 yaşın altında çiftçilik yapan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize rastlamak artık zor hale geliyor. Oysa bizim en çok buna ihtiyacımız var. Bu nedenle biz Büyükşehir Yasası ile adı mahalle de olsa köylerimize köy demeye devam edeceğiz. Çünkü köy, bu ülkenin Atatürk'ün Türkiye'sinin kalkınma dinamosudur. Bu dinamo harekete geçmediği müddetçe biz bu sıkıntıları yaşamaya devam ederiz” şeklinde konuştu.

“Karacakılavuz'da tarım meslek lisesi açacağız”

Süleymanpaşa'da tarımın gelişmesi için her türlü adımı attıklarını kaydeden Eşkinat, “Yaşadığımız ülkede şu anda durumumuz hiç iç açıcı değil. 100 kişiden 88 kişinin gelirinin giderinden az olduğu bir ortamda bizim borcumuzu ödemeden bağımsız kalmamız, özgür kalmamız ve kalkınmamız, gelecek nesiller yetiştirmemiz mümkün değildir. Bunun için tarım diyoruz. Bu nedenle bir önemli adım daha atacağız. Karacakılavuz'daki eski belediye binasını bir Tarım Meslek Lisesi olarak önümüzdeki dönemde bu topraklara kazandıracağız. Çünkü bizim çocuklarımızın diplomaya değil altın bileziğe ihtiyacı var. Üretken olmaya, bilim ve teknoloji üretmeye, tarım üretmeye, özetle üretmeye ihtiyacı var. Başka türlü biz borçsuz, özgür, bağımsız bir toplum olma şansına sahip kalamayacağız. Toparlayacak olursak, bizim daha fazla çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var. Onun için de bu kalkınmanın dinamiği olan köylerimizi ve tarımı ayağa kaldırma amaçlı böyle bir tavır ortaya koyuyoruz” dedi.

Muhtarlara da çağrıda bulunan Başkan Eşkinat, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Yasası ile birlikte köylerden bize devredilen 4 bin dönüme yakın arazimiz var. Biz bu arazileri sizden emanet bilip bir karışını bile satmadık. Bu arazilerin bir an önce köy tüzel kişilikleri tanınarak köylere iade edilmesini istiyoruz. Kınıklar köyümüzün meydanından her ay olduğu gibi bir kez daha haykırıyorum. Değerli muhtarlarımız, lütfen bir araya gelin talep edin ve atanızdan, dedenizden biriktirdiğiniz ananızın ak sütü gibi helal bu malları bizim emanetimizden size intikal ettirelim, siz de köyün ihtiyaçlarını bu ortak malların gelirleri ile idame ettirin. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'dir. Mustafa Kemal Atatürk asla ölmez, çünkü Mustafa Kemal Atatürk bir düşüncedir, bir doğrultudur, bir ışıktır ve bir hedeftir. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk anıtımızın Kınıklar köyümüze hayırlı olmasını diliyorum.”

“Atatürk heykelini yine gururla açıyoruz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak da, Kınıklar'a Atatürk Anıtı'nı kazandıran Eşkinat ve ekibini tebrik ederek, “6360 sayılı Büyükşehir Kanunu, yönetmeliği olmayan tek kanundur. Yani uygulamaya bakarak yeni yönetmeliklerle düzenleme yapmaya çalışacaklar. Böyle bir kanun çıkarırken bu değişiklikten etkilenecek olan köy ve beldelerin iyi bilgilendirilmeleri gerekirdi. Yeni ekim sezonunun hayırlı olmasını ve hasatta bol bereket diliyorum. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini yine gururla açıyor ve aramızdan ayrılışının 80. yılında ulu önderimizi bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Bu heykel, Kınıklar köyümüze hayırlı olsun” diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan da 10 Kasım gibi özel ve anlamlı bir günde Kınıklar köyüne ve daha önce 12 köye Atatürk heykeli kazandıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür etti.

Açılış töreni Kınıklar Mahallesi sakini kadınlar ve protokol üyelerinin birlikte açılış kurdelesini çözmesi ile sona erdi. Törenin ardından katılımcılar Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktılar.