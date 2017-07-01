14. Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri başladı

’sü gerçekleştirilen Yayla Şenlikleri Karadeniz Mahallesi Hayrabolu Yolu üzerindeki şenlik alanında başladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, şenlik alanının girişinde Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Eşkinat alana girerken kemençeler ve davullarla Karadeniz müziği çalındı.

Yayla Şenlikleri’nde Karadeniz bölgesine ait yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantları tek tek dolaşan Eşkinat, herkesle selamlaşarak yöresel lezzetlerin tadına baktı.

“Renkli kültürümüzü paylaşmayı bir görev biliyoruz”

Yayla Şenlikleri ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa sınırları içinde yaşayan herkese hizmet etmekle görevli olduklarını ifade ederek, “Süleymanpaşa, farklı dönemlerde farklı coğrafyalardan göç ederek yerleşmiş ve farklı kültürleri temsil eden insanları barındıran bir kent. Biz belediye olarak bunun bilincinde olarak çok renkli kültürümüzü paylaşmayı bir görev biliyoruz. Burada 14 yıldır yapılan bir şenlik var ve bu yıldan itibaren belediye olarak hem daha çok insana ulaştırmak hem de daha fazla aktivitenin yer aldığı bir şenlik haline getirebilmek için bu şenliği sahiplendik. Umarım bundan sonra çok daha güzel şenliklerde birlikte olacağız. Süleymanpaşa’da yaşayan tüm Karadenizli hemşerilerimi selamlıyor ve şenliklerini kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Eşkinat, sadece Karadenizlilerin değil her kültürden insanın şenlikleri ziyaret etmesini beklediklerini belirterek tüm Süleymanpaşalıları 14. Yayla Şenlikleri’ne davet etti.

Belkıs Akkale, Sait Uçar Ve Apolas Lermi şenlikte sahne alacak

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan ve sevilen Karadenizli müzisyenlerinin sahne aldığı 14. Yayla Şenlikleri, birçok konser ve etkinlikle Karadenizli vatandaşların ilgi odağı olacak. Trabzonspor ürünlerinin satıldığı TS Store TIR’ı da şenlik alanında hizmet verecek. Şenlik kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen temsilcileri Apolas Lermi ve Sait Uçar’ın yanı sıra, Türk Halk Müziğinin duayen sanatçısı Belkıs Akkale de sahne alarak birer konser verecek.